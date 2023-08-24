К зданию бывшего «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге продолжают нести цветы

В четверг, 24 августа, к зданию бизнес-центра «Морская столица» на Зольной улице в Санкт-Петербурге сторонники лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, самолет которого потерпел крушение накануне в Тверской области, продолжают нести цветы и нашивки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Человек в военной форме с нашивками ЧВК "Вагнер" возле стихийного мемориала перед бывшим офисом "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Цветы возле входа у кафе "Патриот" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, которое связывают с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежащего компании Wagner Group Евгения Пригожина, в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. Сотрудники спецслужб работают на месте падения самолета Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Человек в военной форме с нашивками ЧВК "Вагнер" возле стихийного мемориала перед бывшим офисом "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Цветы возле входа у кафе "Патриот" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, которое связывают с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежащего компании Wagner Group Евгения Пригожина, в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. Сотрудники спецслужб работают на месте падения самолета Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото

В настоящий момент там образовался настоящий стихийный мемориал, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Напомним, сразу после того, как стало известно об авиакатастрофе близ населенного пункта Куженкино, в которой разбился принадлежавший структурам господина Пригожина бизнес-джет Embraer Legacy 600 с семью пассажирами и тремя членами экипажа на борту, сторонники и последователи лидера ЧВК «Вагнер» начали нести цветы к зданию на Зольной улице и к дверям кафе «Трезини» на Университетской набережной.

В настоящий момент тела всех погибших найдены и отправлены в морг на судмедэкспертизу. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На месте авиакатастрофы сейчас работает следственная группа.

По версии специалистов в области расследования авиапроисшествий, причиной крушения мог стать взрыв, произошедший в хвостовой части самолета, которую от него оторвало.

Официально о гибели Евгения Пригожина пока не сообщалось.

Подробнее о произошедшей авиакатастрофе и ее возможных причинах читайте в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

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