К зданию бывшего «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге продолжают нести цветы

В четверг, 24 августа, к зданию бизнес-центра «Морская столица» на Зольной улице в Санкт-Петербурге сторонники лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, самолет которого потерпел крушение накануне в Тверской области, продолжают нести цветы и нашивки.
В настоящий момент там образовался настоящий стихийный мемориал, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».
Напомним, сразу после того, как стало известно об авиакатастрофе близ населенного пункта Куженкино, в которой разбился принадлежавший структурам господина Пригожина бизнес-джет Embraer Legacy 600 с семью пассажирами и тремя членами экипажа на борту, сторонники и последователи лидера ЧВК «Вагнер» начали нести цветы к зданию на Зольной улице и к дверям кафе «Трезини» на Университетской набережной.
В настоящий момент тела всех погибших найдены и отправлены в морг на судмедэкспертизу. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На месте авиакатастрофы сейчас работает следственная группа.
По версии специалистов в области расследования авиапроисшествий, причиной крушения мог стать взрыв, произошедший в хвостовой части самолета, которую от него оторвало.
Официально о гибели Евгения Пригожина пока не сообщалось.
Подробнее о произошедшей авиакатастрофе и ее возможных причинах читайте в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».