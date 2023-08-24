Lego начнет продавать конструкторы для обучения слепых детей чтению

Компания Lego с сентября запустит в продажу наборы для слепых и слабовидящих детей, с помощью которых они смогут изучить буквы и цифры, сообщает The Guardian. Шипы на каждом кирпичике в таких наборах расположены в виде символов шрифта Брайля, и весь набор охватывает англоязычный алфавит и цифры от 0 до 9.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lego Фото: Lego

Такие наборы компания Lego с 2020 года предоставляла бесплатно нескольким школам и службам помощи слепым детям. Наборы были изготовлены и протестированы в партнерстве с организациями помощи слепым в разных странах мира. Теперь же их можно будет купить в обычных магазинах и использовать дома. В продажу они поступят пока в шести англоязычных странах, включая Великобританию, Ирландию, США, Австралию, и в пяти франкоязычных, включая Бельгию, Канаду и Швейцарию. Итальянская, немецкая и испанская версии наборов будут запущены в продажу в следующем году.

В наборе 287 кирпичиков пяти цветов, и все они могут использоваться с другими наборами Lego. Кроме того, в коробке с этим набором вложены рекомендации по организации образовательных игр для ребенка, в которые семьи смогут играть вместе. Одна из идей — выкладывать из этих кирпичиков послания друг другу.

Как заявил ведущий дизайнер кирпичиков со шрифтом Брайля Расмус Легструп, «компанию буквально завалили просьбами сделать такие наборы более доступными». «Мы знаем, что это хорошая платформа для социальной инклюзии, и с нетерпением ждем, когда семьи смогут заняться творчеством и получать удовольствие от совместной игры с детьми в кирпичики со шрифтом Брайля»,— сказал он.

Алена Миклашевская