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Коммерсантъ FM
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F.A.C.C.T выявил свыше 2 тыс. сайтов для кражи аккаунтов в Telegram и WhatsApp

Компания F.A.C.C.T. (ранее Group-IB), специализирующаяся на разработках в сфере кибербезопасности, подсчитала, что за семь месяцев текущего года появилось 1 893 фишинговые страницы, предназначенные для кражи учетных записей в Telegram. Эксперты компании также обнаружили 171 страницу для кражи аккаунтов в WhatsApp.

Согласно отчету F.A.C.C.T., основной пик активности киберпреступников в Telegram пришелся на летние месяцы. Так, в июне и июле было выявлено 369 и 589 мошеннических сайтов соответственно. Минимальная мошенническая активность была зафиксирована в январе — 140 сайтов.

Весной аналитики также начали выявлять фишинговые ресурсы для похищения учетных записей в WhatsApp. С апреля по июль была обнаружена 171 фишинговая страница, а пик активности пришелся на май (68 страниц) и июль (74 страницы).

Наиболее популярным способом, который использовали мошенники для получения доступа к аккаунтам пользователей, стали детские творческие конкурсы и розыгрыши путевок в летние лагеря. Пользователи мессенджера получали сообщение с просьбой поддержать ребенка на конкурсе рисунков. В сообщении была указана ссылка, которая вела на фишинговый ресурс с формой для авторизации через Telegram. После перехода по указанной ссылке мошенники получали учетные данные пользователей.

Милена Костерева

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