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Коммерсантъ FM
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Гонконг отказался от импорта морепродуктов из Японии из-за сброса воды с «Фукусимы»

Глава администрации Гонконга Джон Ли объявил, что город перестанет импортировать морепродукты из Японии в ответ на готовящийся сброс воды с АЭС «Фукусима-1», сообщает Reuters.

Ранее сегодня премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что сброс воды с АЭС «Фукусима-1» стартует 24 августа. В этот же день Гонконг прекратит импортировать морепродукты из японских регионов Токио, Фукусима, Тиба, Тотиги, Ибараки, Гумма, Мияги, Ниигата, Нагано и Сайтама. Действие запрета не ограничено по времени, отметил господин Ли.

Власти Гонконга считают решение о сбросе воды из резервуаров «Фукусимы» безответственным и создающим «невероятные риски для безопасности пищевых продуктов и непоправимое загрязнение и разрушение морской среды».

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. Они заполнены почти на 90%. В связи с этим власти решили сбросить очищенную воду.

Ранее против этого решения японских властей выступили Россия и Китай. Китайские власти также запретили ввоз продуктов из десяти префектур Японии.

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Авария на «Фукусиме»: 12 лет спустя

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11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания&lt;br> На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го

11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания
На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го

Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

С территории вокруг АЭС были вывезены свыше 160 тыс. человек. В 2018 году завершена дезактивация основной части района эвакуации, но вблизи станции все еще нельзя находиться без защитного комбинезона

С территории вокруг АЭС были вывезены свыше 160 тыс. человек. В 2018 году завершена дезактивация основной части района эвакуации, но вблизи станции все еще нельзя находиться без защитного комбинезона

Фото: Reuters

Пляжи возле «Фукусимы» были завалены радиоактивным мусором. Непосредственно от радиации во время аварии никто не погиб, но, по словам ученых, около 2 тыс. человек подвержены высокому риску заболевания раком из-за облучения&lt;br> На фото: поиск останков жертв землетрясения и цунами 2011 года

Пляжи возле «Фукусимы» были завалены радиоактивным мусором. Непосредственно от радиации во время аварии никто не погиб, но, по словам ученых, около 2 тыс. человек подвержены высокому риску заболевания раком из-за облучения
На фото: поиск останков жертв землетрясения и цунами 2011 года

Фото: Reuters

По оценке Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), на полное устранение последствий катастрофы может потребоваться до 40 лет&lt;br> На фото: качели во дворе детского сада внутри зоны отчуждения в Окуме

По оценке Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), на полное устранение последствий катастрофы может потребоваться до 40 лет
На фото: качели во дворе детского сада внутри зоны отчуждения в Окуме

Фото: Reuters

Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн куб. м. Япония планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья

Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн куб. м. Япония планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья

Фото: Reuters

В результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены свыше 400 тыс. домов. Жители могут приехать и осмотреть свое жилье, но оставаться там пока запрещено&lt;br> На фото: знак с надписью «Ядерная энергетика — энергия для лучшего будущего» в зоне отчуждения

В результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены свыше 400 тыс. домов. Жители могут приехать и осмотреть свое жилье, но оставаться там пока запрещено
На фото: знак с надписью «Ядерная энергетика — энергия для лучшего будущего» в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Внутри зоны отчуждения уровень радиации до сих пор превышает допустимые нормы. Безопасными считаются показатели до 0,5 микрозиверта в час&lt;br> На фото: радиационный фон около начальной школы составляет 9,76 микрозиверта в час

Внутри зоны отчуждения уровень радиации до сих пор превышает допустимые нормы. Безопасными считаются показатели до 0,5 микрозиверта в час
На фото: радиационный фон около начальной школы составляет 9,76 микрозиверта в час

Фото: Reuters

В зоне эвакуации Фукусимы появилось много диких животных. Часто встречаются кабаны, зайцы, различные виды птиц, лисы и енотовидные собаки&lt;br> На фото: волонтер кормит лебедей в зоне отчуждения

В зоне эвакуации Фукусимы появилось много диких животных. Часто встречаются кабаны, зайцы, различные виды птиц, лисы и енотовидные собаки
На фото: волонтер кормит лебедей в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Большинство эвакуированных жителей не намерены возвращаться, опасаясь радиоактивного облучения. В покинутых домах живет много одичавших кошек

Большинство эвакуированных жителей не намерены возвращаться, опасаясь радиоактивного облучения. В покинутых домах живет много одичавших кошек

Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon

Расходы на ликвидацию последствий и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составили уже около $200 млрд&lt;br> На фото: местный житель, чья жена погибла 11 лет назад при землетрясении и цунами, в телефонной будке, где &lt;a href=&quot;/doc/4722279&quot;>люди могут обратиться к своим близким&lt;/a>, которых они потеряли

Расходы на ликвидацию последствий и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составили уже около $200 млрд
На фото: местный житель, чья жена погибла 11 лет назад при землетрясении и цунами, в телефонной будке, где люди могут обратиться к своим близким, которых они потеряли

Фото: Reuters

По информации МАГАТЭ, облучение от радиации получили около 20 тыс. ликвидаторов аварии и жителей пострадавших районов

По информации МАГАТЭ, облучение от радиации получили около 20 тыс. ликвидаторов аварии и жителей пострадавших районов

Фото: AP / Hiro Komae

Всего во время землетрясения и цунами погибли почти 16 тыс. человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести &lt;br> На фото: акция памяти по погибшим

Всего во время землетрясения и цунами погибли почти 16 тыс. человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести
На фото: акция памяти по погибшим

Фото: Yasushi Kanno / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

По традиции минута молчания проходит в Японии каждый год в 14:46 по местному времени, когда началось землетрясение

По традиции минута молчания проходит в Японии каждый год в 14:46 по местному времени, когда началось землетрясение

Фото: Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

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11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания
На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го

Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

С территории вокруг АЭС были вывезены свыше 160 тыс. человек. В 2018 году завершена дезактивация основной части района эвакуации, но вблизи станции все еще нельзя находиться без защитного комбинезона

Фото: Reuters

Пляжи возле «Фукусимы» были завалены радиоактивным мусором. Непосредственно от радиации во время аварии никто не погиб, но, по словам ученых, около 2 тыс. человек подвержены высокому риску заболевания раком из-за облучения
На фото: поиск останков жертв землетрясения и цунами 2011 года

Фото: Reuters

По оценке Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), на полное устранение последствий катастрофы может потребоваться до 40 лет
На фото: качели во дворе детского сада внутри зоны отчуждения в Окуме

Фото: Reuters

Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн куб. м. Япония планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья

Фото: Reuters

В результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены свыше 400 тыс. домов. Жители могут приехать и осмотреть свое жилье, но оставаться там пока запрещено
На фото: знак с надписью «Ядерная энергетика — энергия для лучшего будущего» в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Внутри зоны отчуждения уровень радиации до сих пор превышает допустимые нормы. Безопасными считаются показатели до 0,5 микрозиверта в час
На фото: радиационный фон около начальной школы составляет 9,76 микрозиверта в час

Фото: Reuters

В зоне эвакуации Фукусимы появилось много диких животных. Часто встречаются кабаны, зайцы, различные виды птиц, лисы и енотовидные собаки
На фото: волонтер кормит лебедей в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Большинство эвакуированных жителей не намерены возвращаться, опасаясь радиоактивного облучения. В покинутых домах живет много одичавших кошек

Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon

Расходы на ликвидацию последствий и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составили уже около $200 млрд
На фото: местный житель, чья жена погибла 11 лет назад при землетрясении и цунами, в телефонной будке, где люди могут обратиться к своим близким, которых они потеряли

Фото: Reuters

По информации МАГАТЭ, облучение от радиации получили около 20 тыс. ликвидаторов аварии и жителей пострадавших районов

Фото: AP / Hiro Komae

Всего во время землетрясения и цунами погибли почти 16 тыс. человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести
На фото: акция памяти по погибшим

Фото: Yasushi Kanno / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

По традиции минута молчания проходит в Японии каждый год в 14:46 по местному времени, когда началось землетрясение

Фото: Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

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