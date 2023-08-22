Гонконг отказался от импорта морепродуктов из Японии из-за сброса воды с «Фукусимы»

Глава администрации Гонконга Джон Ли объявил, что город перестанет импортировать морепродукты из Японии в ответ на готовящийся сброс воды с АЭС «Фукусима-1», сообщает Reuters.

Ранее сегодня премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что сброс воды с АЭС «Фукусима-1» стартует 24 августа. В этот же день Гонконг прекратит импортировать морепродукты из японских регионов Токио, Фукусима, Тиба, Тотиги, Ибараки, Гумма, Мияги, Ниигата, Нагано и Сайтама. Действие запрета не ограничено по времени, отметил господин Ли.

Власти Гонконга считают решение о сбросе воды из резервуаров «Фукусимы» безответственным и создающим «невероятные риски для безопасности пищевых продуктов и непоправимое загрязнение и разрушение морской среды».

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. Они заполнены почти на 90%. В связи с этим власти решили сбросить очищенную воду.

Ранее против этого решения японских властей выступили Россия и Китай. Китайские власти также запретили ввоз продуктов из десяти префектур Японии.

Кирилл Сарханянц