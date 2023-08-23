Дроны заглушили ружьями

Москву третий день подряд атакуют беспилотники. Ночью 23 августа два из них удалось сбить системой ПВО — они упали в Можайском и Химкинском районах, сообщило Минобороны. Третий врезался в строящуюся башню в «Москва-Сити». По данным ТАСС, в здании выбило окна. Никто не пострадал. С начала мая произошло уже 16 налетов. Как выяснил “Ъ”, 22 августа против беспилотника в столице впервые применили антидроновое ружье. Могут ли ружья быть эффективными против беспилотников, которые появляются в Москве? И есть ли шанс избежать ущерба? Расскажет Иван Якунин.

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Привычный алгоритм защиты от атак выглядит так: сначала беспилотники пытаются подавить так называемыми средствами радиоэлектронной борьбы. Они в теории позволяют захватить контроль над аппаратом, принудительно его посадить или хотя бы подменить координаты, чтобы увести дрон в ложном направлении.

Если угрозу заметили вдали от населенных пунктов, либо РЭБ не сработала, то беспилотник сбивают ракетами. В ночь на 22 августа, как выяснил “Ъ FM”, защита была устроена иначе. Минобороны якобы ожидало налетов в день государственного флага, поэтому в готовность были приведены стрелки-наблюдатели, вооруженные антидроновыми ружьями. Такие системы в теории позволяют разорвать связь между аппаратом и пультом управления. Но, во-первых, у них ограниченный радиус. Во-вторых, специфика атак на столицу делает их малоэффективными, говорит первый замгендиректора компании Flydrone Александр Каниовский:

«Антидроновое ружье просто подменяет сигнал от пульта управления беспилотника на более сильный, который излучает само. Система глушит этот канал управления, и дрон включает свой аварийный режим реагирования. У квадрокоптера, например, стандартный режим реагирования — это зависнуть и ждать, пока канал не появится вновь.

У БПЛА самолетного типа такой опции нет. Он просто полетит дальше в каком-то направлении. Поэтому он пролетает 200-300 метров, которые являются радиусом действия антидронового ружья, выходит за эту область, получает канал управления и следует до своей точки».

Прежде в налетах на Москву были замечены именно беспилотники самолетного типа. “Ъ” отмечает, что в последних атаках используют аппараты типа «Бобер» — они способны на одном заряде преодолеть больше 1 тыс. км и оснащены кумулятивным зарядом мощностью почти 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Какие дроны были направлены в столицу в ночь на вторник, неизвестно: их не удалось опознать из-за больших повреждений. Так или иначе спрос на антидроновые ружья в столице сохраняется еще со времен атаки на Барвиху в конце мая. Об этом “Ъ FM” рассказал продавец таких систем, гендиректор портала «Техключи.рф» Тигран Исраелян:

«Стоимость антидронового ружья будет варьироваться в зависимости от количества диапазонов подавления. Цена базовых моделей начинается от 500 тыс. руб. Самые дорогие системы обойдутся примерно в 2,1 млн руб. Действительно ли они будут работать против беспилотников самолетного типа, сложно сказать. Против стандартных гражданских квадрокоптеров — да, такие ружья будут эффективны».

Реакция властей на атаки беспилотников остается сдержанной. Министерство обороны стандартно отчитывается о подавлении, мэр Сергей Собянин — о работе аварийных служб. Владимир Путин комментировал ситуацию лишь однажды. Он говорил о том, что налеты дали опыт обороны столицы и пообещал, что ПВО будут «уплотнять». Но от ущерба гражданским объектам это не страхует, говорит генерал-лейтенант Айтеч Бижев, который возглавлял объединенную систему ПВО стран СНГ:

«Ни одна страна не сможет добиться, чтобы не было какого-то минимального ущерба. Даже если отработает ПВО, представляете, какие обломки могут упасть на крыши домов и так далее? Если приходится уничтожать их в городе, непонятно, какой ущерб окажется больше — от своих же ракет или от этого беспилотника».

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Пока оценить эффективность ПВО в столичном регионе сложно. Если взять август, то в шести случаях повреждений действительно удалось избежать, но в трех они все-таки были. Обломки упали на крышу «Экспоцентра» недалеко от «Москвы-Сити», а в Красногорске от взрыва выбило окна в жилых домах. О том, чтобы кому-то из пострадавших была выплачена страховка, до сих пор не сообщалось.

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