Аэропорты раскидывают рейсы

Почти полсотни рейсов перенаправили из столичных аэропортов из-за атаки беспилотников. 21 августа утром, как заявили в Минобороны, было сбито два дрона. Один — в Рузском районе, другой — в Истринском. Во втором случае есть двое пострадавших. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, обломки упали на садовый дом. Ограничения на полеты утром вводились в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. Рейсы вынужденно прибывали в аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Тех, кто прилетел не в тот город, все равно должны доставить в пункт назначения, отмечает председатель межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков. Правда, со стыковочными рейсами могут быть проблемы, говорит он: «Во-первых, авиакомпания обязана доставить пассажиров в пункт назначения. Во-вторых, обеспечить их напитками, если прошло четыре часа, то и горячим питанием.

В-третьих, если самолет остается на ночь в другом городе или находится на стоянке там более шести часов, перевозчик должен организовать размещение, какие-то места в гостинице или комнатах отдыха. Если вы у вас стыковочный рейс, но вы летите разными авиакомпаниями, все риски опоздания судна первой ложатся на вас.

Конечно, вы можете в претензионном или судебном порядке попытаться взыскать сумму вашего ущерба с авиакомпании. Но, если самолет опоздал по причинам, которые от нее не зависят, а, допустим, из-за погоды или последствий вооруженных конфликтов, это не вина перевозчика. Если рейсы одной авиакомпании, то она обязана доставить пассажира в финальный пункт назначения вне зависимости от того, опоздал первый самолет или нет».

В середине августа, также из-за угрозы атаки дрона, самолет компании Turkish Airlines вместо Внуково приземлился в петербургском Пулково. Пассажиров высадили и предложили ждать либо добираться самостоятельно. Но, если человек решит купить новый билет, на компенсацию рассчитывать не стоит, говорит главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин. При этом, по его словам, пассажиров чаще всего не выпускают из самолета:

«Авиакомпания не обязана в таких случаях доставлять пассажиров до пункта назначения именно воздушным транспортом. Вас могут отправить на автобусе, поезде и так далее. Что касается возможности получения компенсаций, если задержка произошла по вине авиакомпании, теоретически вы можете рассчитывать на них по закону о защите прав потребителей.

В некоторых случаях суды встают на сторону пассажира, в некоторых случаях этого не происходит.

Поскольку здесь все-таки нет вины перевозчика, это, можно сказать, форс-мажор, если у вас есть деньги и вы торопитесь, можно самому купить билет, но вам эти расходы никто не возместит. При этом в таких случаях обычно все сидят в самолете, ведь это внеплановый рейс, и для него может не найтись стоянок или автобусов. Если у вас багаж, то его нужно, например, выгружать. Этого тоже никто, скорее всего, делать не будет».

Сообщения о беспилотниках в столичном регионе поступают четвертый день подряд. Как заявили в Росавиации, сейчас все четыре аэропорта работают штатно.

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Илья Сизов