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После массового отравления детей в лагере Бурятии начали проверку

В Бурятии произошло массовое отравление в детском лагере

В детском лагере «Байкальский бор» Прибайкальского района Бурятии отравился 21 ребенок. Сейчас лагерь закрыт, правоохранительные органы проводят проверку. Шесть детей увезли в больницу, их состояние врач оценивают как легкой степени тяжести.

Как сообщило местное управлении Следственного комитета России, 23 августа днем у 21 ребенка разного возраста, отдыхавших в детском лагере, обнаружили симптомы кишечной инфекции: тошноту и диарею. По данным Минздрава Бурятии, отравились 26 детей. Шестерых увезли в центральную районную больницу.

Всего на признаки кишечной инфекции врачи осмотрели 206 детей. Лагерь закрыли, детей увезли в Улан-Удэ. В столовых помещениях лагеря провели санитарные обследования. Их результаты пока еще не готовы.

Анастасия Ларина

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