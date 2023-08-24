После массового отравления детей в лагере Бурятии начали проверку

В детском лагере «Байкальский бор» Прибайкальского района Бурятии отравился 21 ребенок. Сейчас лагерь закрыт, правоохранительные органы проводят проверку. Шесть детей увезли в больницу, их состояние врач оценивают как легкой степени тяжести.

Как сообщило местное управлении Следственного комитета России, 23 августа днем у 21 ребенка разного возраста, отдыхавших в детском лагере, обнаружили симптомы кишечной инфекции: тошноту и диарею. По данным Минздрава Бурятии, отравились 26 детей. Шестерых увезли в центральную районную больницу.

Всего на признаки кишечной инфекции врачи осмотрели 206 детей. Лагерь закрыли, детей увезли в Улан-Удэ. В столовых помещениях лагеря провели санитарные обследования. Их результаты пока еще не готовы.

Анастасия Ларина