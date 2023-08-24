Аукцион на Тастыгское полиметаллическое месторождение в Туве проведут до конца года

Правительство РФ опубликовало распоряжение о проведении аукциона на право пользования участком Тастыгского полиметаллического месторождения в Туве. Согласно документу, аукцион должен быть проведен до конца 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Принять в нем участие, следует из распоряжения, могут компании, имеющие действующую лицензию на пользование недрами Тырнаузского месторождения вольфрамо-молибденовых руд в Кабардино-Балкарии, либо являющиеся 100%-ми «дочками» пользователя недр, имеющего такую лицензию.

Минимальный (стартовый) размер разового платежа за пользование недрами составляет 507,1 млн руб.

Тастыгское полиметаллическое месторождение разведано в 1955–1960 годах. Балансовые запасы оксида лития на месторождении — 596 тыс. тонн.

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Оксана Павлова