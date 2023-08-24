Маск подаст иск к фонду Сороса из-за попыток ограничить свободу слова

Бизнесмен и владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что собирается подать в суд на фонд «Открытое общество» (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ) инвестора Джорджа Сороса. Господин Маск обвинил его в попытках ограничить свободу слова с помощью публикаций о росте числа высказываний на почве ненависти.

«Именно. X подаст судебный иск, чтобы остановить это. Жду не дождусь, когда начнется разбирательство!»,— написал господин Маск в X в ответ на комментарий другого пользователя к материалу журналиста Бена Скаллана.

В этой статье утверждается, что финансируемые «Открытым общестовом» неправительственные организации требуют ограничить свободу слова, так как политики распространяют разжигающую ненависть дезинформацию.

В мае Илон Маск заявил, что считает, что Джордж Сорос ненавидит человечество. По его мнению, господин Сорос желает «разрушить саму ткань цивилизации». Господин Маск также сравнивал финансиста с антигероем из комиксов издательства Marvel Comics Магнето.

Олеся Павленко