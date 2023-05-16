Илон Маск считает, что Джордж Сорос ненавидит человечество

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск считает, что миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество. По его мнению, господин Сорос желает «разрушить саму ткань цивилизации».

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На своей странице в Twitter Илон Маск написал, что Джордж Сорос напоминает ему Магнето (антигероя, описанного в комиксах издательства Marvel Comics). В ответ на этот твит один из подписчиков господина Маска написал: «Сорос, переживший Холокост так же, как и Магнето, подвергается непрерывным нападкам за свои добрые намерения, которые некоторые американцы считают плохими только потому, что они не согласны с его политической позицией».

Отвечая на комментарий пользователя Twitter, Илон Маск написал: «Вы предполагаете, что у него благие намерения. Это не так. Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество».

Джордж Сорос — финансист, трейдер, инвестор и филантоп. Однако в Великобритании господин Сорос известен как человек, обваливший британский фунт и заработавший на этом $1 млрд. С его деятельностью также связывают крах национальных валют Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня. Накануне, 15 мая, в социальных сетях распространились сообщения о смерти Джорджа Сороса. Позднее 92-летний миллиардер лично опроверг эту информацию.