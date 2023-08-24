СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Пригожина

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения в Тверской области бизнес-джета Embraer — 135 (ЕВМ-135BJ), следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург, на борту которого мог находиться петербургский предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили в СК РФ.

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По данным следствия, все находившиеся на борту 10 человек (семь пассажиров и три члена экипажа) погибли. На месте авиакатастрофы в настоящий момент работает следственная группа. Комиссия Росавиации, в свою очередь, приступила к оперативным действиям на месте происшествия — начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии самолета, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и так далее. На этом этапе расследования специалистам также предстоит осуществить поиск бортовых самописцев и их последующую расшифровку.

В Росавиации также уточнили, что разбившееся воздушное судно принадлежало ООО «МНТ-Аэро», специализирующемуся на бизнес-перевозках.

Отметим, что по версии специалистов в области расследования авиапроисшествий, причиной крушения мог стать взрыв, произошедший в хвостовой части самолета, которую от него оторвало.

Тем временем, в ночь на 24 августа к дверям кафе на Университетской набережной в Петербурге, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и где погиб военкор Владлен Татарский, несут цветы. При этом официально гибель господина Пригожина пока не подтверждена.

Подробнее о произошедшей авиакатастрофе и ее возможных причинах читайте в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

Наталья Ширнина, Андрей Цедрик

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