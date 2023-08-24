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Коммерсантъ FM
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От хот-догов до «Конкорда»

Евгений Пригожин, которого СМИ с середины нулевых годов называли «близким к Владимиру Путину бизнесменом», родился в 1961 году в Ленинграде, в 1979-м был приговорен к условному сроку за кражу, а в 1981-м — к 12 годам реального лишения свободы за грабежи и вовлечение подростка в преступную деятельность. На свободу господин Пригожин вышел досрочно в 1990 году и занялся торговлей хот-догами. В 1995 году учредил компанию «Конкорд Кейтеринг», которая к 2016 году, по оценкам СМИ, фактически стала монополистом на рынке школьного питания в Москве. Сообщалось также, что «Конкорд» был организатором ряда торжеств на высшем уровне, в том числе по случаю инаугурации президента Владимира Путина в 2012 году.

В 2014 году была основана ЧВК «Вагнер», бойцы которой принимали участие в военных действиях на востоке Украины (в связи с чем господин Пригожин был включен в санкционный список США), а затем и в Сирии. В феврале 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Евгения Пригожина во вмешательстве в выборы президента США посредством организации «фабрики троллей» в лице Агентства интернет-исследований.

Причастность к ЧВК «Вагнер» господин Пригожин признал только в 2022 году, когда началась практически открытая вербовка в ее ряды заключенных для участия в спецоперации на Украине. Тогда же начал развиваться конфликт бизнесмена с Минобороны, который перешел в открытую фазу в начале 2023 года: Евгений Пригожин заявил, что министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов создают искусственный дефицит боеприпасов для ЧВК, из-за чего та несет большие потери. Позже основатель «Вагнера» заявил, что отказывается исполнять приказ господина Шойгу о заключении бойцами ЧВК контрактов с военным ведомством, а 23 июня 2023 года обвинил Минобороны в ракетном ударе по своим лагерям и объявил, что начинает «марш справедливости» на Москву, чтобы «разобраться» с военным командованием. В ночь на 24 июня одна часть бойцов «Вагнера» взяла под контроль Ростов-на-Дону, а другая выдвинулась в направлении столицы.

Владимир Путин в специальном обращении утром 24 июня назвал этот марш «ударом в спину», а его организаторов — «предателями». Остановить мятеж удалось при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предложил Евгению Пригожину и его бойцам переместиться на территорию его страны. 29 июня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с командирами ЧВК «Вагнер», на которой, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства выслушал объяснения командиров и предложил им варианты трудоустройства.

Анастасия Корня

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