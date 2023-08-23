Организатора экскурсии по коллекторам Неглинки отправили в СИЗО

Замоскворецкий суд Москвы отправил организатора незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве Никиту Дубаса в СИЗО на два месяца до 21 октября. Об этом сообщил ТАСС. Никита Дубас не признал свою вину. Защита просила для него меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Дубас (слева)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никита Дубас (слева)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По версии следствия, господин Дубас был организатором экскурсии по коллекторам реки Неглинки во время ливня 20 августа. Из-за сильного дождя уровень воды резко поднялся, и коллекторы затопило. В результате погибли восемь человек, в том числе двое подростков 15 и 17 лет. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)

Ранее по этому делу был арестован директор IT-компании «Спутник» Александр Ким, который размещал объявление о проведении экскурсии. Он также не признал вину и настаивал, что его компания была посредником. Еще один фигурант дела — директор ООО «Авангард» Александр Лазовский. Он улетел из России, его объявили в розыск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коллекторы раскрыли тайны следствию».

Олеся Павленко