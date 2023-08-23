Суд Москвы арестовал главу IT-компании по делу о гибели людей в коллекторе

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора IT-компании «Спутник» Александра Кима в рамках дела о проведении экскурсии в подземном коллекторе Неглинка, передает «РИА Новости». Все восемь человек, участвовавших в экскурсии, погибли.

Как поясняли в СКР, по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц) задержаны Александр Ким и организатор экскурсии Никита Дубас. Оба не признают вину. Третий фигурант дела — директор ООО «Авангард» Александр Лазовский — улетел из России, его объявили в розыск.

Александр Ким в ходе заседания суда заявил, что «Спутник» — не организовывает экскурсии, не разрабатывает маршруты: «Мы IT-компания, которая является участником Сколково». Ранее он объяснял, что «Спутник» — информационный посредник. При этом следствие считает, что обвиняемый «вступил в преступный сговор», «систематически извлекал доход», оказывая услуги.

Экскурсия проходила 20 августа, когда в Москве шел сильный ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды, и коллекторы затопило. В числе жертв — две 15-летние девушки и 17-летний парень. «Мосводоканал» по требованию правоохранителей закрыл доступ в коллекторы.

Лусине Баласян