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Путин на фоне оркестра выступил с речью в честь 80-летия победы в Курской битве

Президент Владимир Путин прибыл на торжественный вечер в честь открытия первой очереди мемориального комплекса «Курская битва» в поселке Поныри. На фоне военного оркестра он выступил с речью в честь 80-летия победы в Курской битве.

Владимир Путин на торжественном вечере в честь 80-летия победы в Курской битве

Владимир Путин на торжественном вечере в честь 80-летия победы в Курской битве

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин на торжественном вечере в честь 80-летия победы в Курской битве

Фото: пресс-служба президента РФ

«Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину победы на Курской дуге, в Курской битве,— сказал президент.— Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов, и, конечно же, с особым чувством жителей Курской, Белгородской, Орловской и Воронежской областей».

«Гитлер замышлял взять здесь реванш за Сталинград, надеялся на силу своих танковых дивизий, на эсэсовские соединения — на то, что они прорвут фронт и вновь покатятся лавиной на Восток. Но их встретила железная стойкость, доблесть наших солдат и командиров, закаленных в боях бойцов Красной армии»,— сказал Владимир Путин (цитаты по сайту Кремля).

На мероприятии президент вручил государственные награды военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Звание Героя России получили лейтенант Александр Леваков и ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев, а также старший лейтенант Расим Баксиков. Медалью «За отвагу» награжден ефрейтор Илья Гаврилов.

До этого на мероприятии выступили Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

Полина Мотызлевская

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