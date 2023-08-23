Тверской губернатор взял на контроль ситуацию с крушением бизнес-джета Embraer

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль ситуацию с крушением бизнес-джета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино, сообщили в пресс-службе правительства региона. По предварительной информации МЧС, погибли все десять человек, находившихся на борту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Руденя

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Игорь Руденя

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщили в МЧС, на борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. В экстренных службах сообщили, что на месте крушения обнаружены тела четырех человек. Самолет находился в полете менее получаса, при ударе о землю сгорел. Причины падения не уточняются.

Росавиация инициировала расследование происшедшего. По данным ведомства, в списке пассажиров числится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Согласно порталу flightradar24, самолет с бортовым номером RA-02795 — 16-летний частный Embraer Legacy 600. По данным портала planespotters.net, компания Wagner Group приобрела Embraer (ERJ-135) в сентябре 2020 года.

Лусине Баласян