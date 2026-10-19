Петербургская биржа зарегистрировала первые внебиржевые сделки с нефтепродуктами
В сентябре Петербургская биржа зарегистрировала первые внебиржевые сделки с нефтепродуктами объемом от 1 т. Совокупный объем таких договоров составил 578,2 тыс. т, сообщила «Ъ» торговая площадка.
В сентябре к регистрации договоров объемом до 60 т присоединились 100 компаний. ФАС отмечает, что регистрация внебиржевых договоров повышает прозрачность и предсказуемость рынка, а также снижает риски манипуляции ценами на нефтепродукты.
Согласно постановлению правительства, с 1 сентября компании и индивидуальные предприниматели могут добровольно передавать в реестр данные о договорах объемом от 1 до 60 т. С 1 марта 2027 года предоставление таких сведений станет обязательным.