Долг на набережной

Экс-замдиректора краснодарского застройщика ЖК «Кларисса» Каринэ Чуб планируют привлечь у субсидиарной ответственности. Общая сумма убытков и задолженности компании на сегодняшний день составляет 293,6 млн руб. Фирма с 2002 года занималась возведением многоэтажных домов на Кубанской набережной в Краснодаре, однако объекты так и не были построены. Сама госпожа Чуб находится под домашним арестом по подозрению в покушении на хищение прав на квартиры. По мнению экспертов, чтобы взыскать долги, Каринэ Чуб необходимо признать банкротом и реализовать с торгов ее имущество.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 15-этажный дом на Кубанской набережной ЗАО «Кларисса» начало строить еще в 2002 году, однако за 20 лет его так и не сдали в эксплуатацию

Фото: Telegram мэра Краснодара Евгения Наумова 15-этажный дом на Кубанской набережной ЗАО «Кларисса» начало строить еще в 2002 году, однако за 20 лет его так и не сдали в эксплуатацию

Фото: Telegram мэра Краснодара Евгения Наумова

Конкурсный управляющий ЗАО «Кларисса» Малик Байрамбеков направил в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего замдиректора ЗАО «Кларисса» (застройщика ЖК «Кларисса» в Краснодаре) Каринэ Чуб. По его словам, на момент подачи заявления в суд общая сумма убытков и задолженности компании перед дольщиками и кредиторами составляет 293,6 млн руб. «Однако эта сумма может измениться к ближе дате заседания»,— уточнил «Ъ-Кубань» господин Байрамбеков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Кларисса» зарегистрировано в 1993 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредители предприятия — Сергей Чуб и Александр Зайцев. Последняя финансовая отчетность датирована 2008 годом, тогда выручка общества составила 11,7 млн руб., убыток — 1,8 млн руб.

Каринэ Чуб являлась совладельцем 11 компаний в Краснодарском крае, а также членом совета директоров ОАО «Автомир». На сегодняшний день ей принадлежит 49% в уставном капитале ООО «Кларисса-Строитель».

ЗАО «Кларисса» планировало возвести в Краснодаре шесть многоэтажных домов. В 2002 году компания начала строить 15-этажный дом на Кубанской набережной, однако объект не был завершен. В 2013 году предприятие признали банкротом по иску проектной организации «Краснодаргражданпроект». Сумма долга составила 1,77 млн руб. В июне текущего года стало известно, что достройкой проблемного ЖК займется ГК «Dogma». Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что до конца года все работы будут завершены.

«Один дом, который возводил застройщик, уже фактически достроен, но не введен в эксплуатацию надлежащим образом, хотя в доме проживают граждане. Второй объект имеет высокую степень готовности, но требует завершающих строительных работ. Еще на три дома у застройщика не было даже разрешительной документации»,— комментирует Малик Байрамбеков.

В марте 2023 года госпожу Чуб арестовали по подозрению в покушении на хищение прав на квартиры. По версии следствия, 66-летняя женщина, являясь женой гендиректора ЗАО «Кларисса» (Сергея Чуба) и его заместителем, вместе с другими лицами изготовила подложные документы, подтверждающие ее права требования на 21 квартиру. С помощью подставных лиц она пыталась приобрести права на квартиры в жилом комплексе и избежать включения их в имущество, подлежащее реализации при банкротстве застройщика.

«По решению суда, подозреваемая находится под домашним арестом до 2 сентября»,— прокомментировал «Ъ-Кубань» старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

Арбитражный суд Краснодарского края еще в 2019 году установил, что аффилированными по отношению к ЗАО «Кларисса» лицами являются: ОАО «Автомир», ОАО «Промбаза-92», ООО «Дом-Строй», Карпис Семерджян (сын Сергея и Каринэ Чуб). Конкурсный управляющий банкрота пытался через суд измененить очередность погашения требований кредитора Каринэ Чуб в отношении жилых помещений в сумме 41 млн руб. (речь идет о квартирах, незаконность приобретения которых в настоящий момент доказывает следствие). Он указал, что требования аффектированного с должником кредитора стоит удовлетворить после погашения требований других независимых кредиторов компании. Однако в январе 2023 года арбитраж отказал господину Байрамбекову, решив, что законодательство о банкротстве не содержит положения, согласно которым заинтересованность лица является основанием для отказа во включении в реестр требований кредиторов либо его понижения в очередности удовлетворения требований. Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе это решение.

В отношении учредителя ЗАО «Кларисса» и ООО «Кларисса-Строитель» Сергея Чуб Ленинский районный суд Краснодара в марте 2019 года прекратил уголовное дело в связи с истечением сроков давности. Господин Чуб обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в период с 2001 по 2008 год он привлек более 29 млн руб. с 17 дольщиков. Участники долевого строительства вложили средства в возведение двух многоквартирных жилых домов на Кубанской набережной, однако, деньгами, по словам гособвинения, фигурант уголовного дела распорядился по своему усмотрению.

В случае привлечения Каринэ Чуб к субсидиарной ответственности, с большой вероятностью, конкурсным управляющим или кредиторами ЗАО «Кларисса» будет подано заявление о признании гражданина банкротом, считает исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина. В ходе этой процедуры, по словам юриста, имущество должника будет реализовано с торгов, а поступившие денежные средства направят на погашение долгов.

«Сумма требований Каринэ Чуб составляет 41 млн руб. В то время, как размер субсидиарной ответственности значительно выше. Таким образом, в случае привлечения к субсидиарной ответственности, ее требования не должны удовлетворяться наряду с требованиями независимых кредиторов»,— резюмирует госпожа Ларина.

Тат Гаспарян

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