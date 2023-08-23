В библиотеке Белинского открылась выставка уральских художников «Во все колокола»

В Свердловской областной научной библиотеке имени Белинского к 300-летию Екатеринбурга открылась выставка «Во все колокола». На ней представлены работы 12 уральских художников. Среди них Виктор Винокуров, Владимир Романов, Алексей Рыжков, Анатолий Макаров, Валерий Вельбой, Катя Дерун, Юлия Симакова, Надежда Важенина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Свердловской областной научной библиотеке имени Белинского к 300-летию Екатеринбурга открылась выставка «Во все колокола». На ней представлены работы 12 уральских художников Фото: Елена Медведева В Свердловской областной научной библиотеке имени Белинского к 300-летию Екатеринбурга открылась выставка «Во все колокола». На ней представлены работы 12 уральских художников Фото: Елена Медведева Следующая фотография 1 / 2 В Свердловской областной научной библиотеке имени Белинского к 300-летию Екатеринбурга открылась выставка «Во все колокола». На ней представлены работы 12 уральских художников Фото: Елена Медведева В Свердловской областной научной библиотеке имени Белинского к 300-летию Екатеринбурга открылась выставка «Во все колокола». На ней представлены работы 12 уральских художников Фото: Елена Медведева

Картины для выставки предоставила екатеринбургский коллекционер Сабина Петрова, которая собирала коллекцию в течение 30 лет. «Акцент я делаю на православной культуре. Издавна на Руси был обычай звонить во все колокола по большим праздникам или сообщить важное известие. Любимый и родной Екатеринбург празднует грандиозное событие — 300 лет со дня основания, что и послужило поводом назвать выставку "Во все колокола"»,— рассказала Сабина Петрова на открытии.

На полотнах посетители увидят ротонду в Харитоновском парке, памятник основателям города Татищеву и де Геннину, реку Исеть, проспект Ленина, Вознесенскую церковь и другие достопримечательности. Центральным произведением выставки стала работа Алексея Рыжкова «С колокольни».

Елена Медведева

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