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Коммерсантъ FM
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Суррогатных детей не бывает

Верховный суд восстановил родительские права супружеской пары с Филиппин

Верховный суд РФ постановил вернуть биологическим родителям с Филиппин двух детей, рожденных в России суррогатной матерью и изъятых в январе 2020 года. Супруги Кастро три года судились с органами опеки — и теперь, после решения ВС, требуют «немедленно» предоставить филиппинским дипломатам доступ к детям. Юристы считают, что решение ВС значимо для всей судебной практики по разрешению споров, возникших в связи с применением вспомогательных репродуктивных технологий.

Верховный суд РФ вернул детей семье филиппинского политика Фреденила Кастро

Верховный суд РФ вернул детей семье филиппинского политика Фреденила Кастро

Фото: страница Friends of Gov. Oto Castro в соцсети

Верховный суд РФ вернул детей семье филиппинского политика Фреденила Кастро

Фото: страница Friends of Gov. Oto Castro в соцсети

Верховный суд РФ 22 августа удовлетворил кассационную жалобу губернатора одной из филиппинских провинций Фреденила Кастро и его супруги, депутата филиппинского парламента Джейн Тан Кастро, об опеке над двойней, которую родила для них суррогатная мать из России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев. Он, отметим, заочно арестован и находится в международном розыске по делу о торговле людьми. Это дело Следственный комитет возбудил после того, как в январе 2020 года полиция обнаружила в московской квартире мертвого младенца — и еще трех других детей, няню и суррогатную мать. Как оказалось, дети родились в Европейском центре суррогатного материнства. Биологическими родителями двойняшек Аники и Артуро были супруги Кастро; биологическим отцом Зандро Амброзио был американский предприниматель филиппинского происхождения. Трех младенцев изъяли и поместили сначала в Видновский специализированный дом ребенка, а потом в семейный центр «Дмитровский» в подмосковной Лобне.

«Начиная с сегодняшнего дня супруги Кастро опять считаются законными родителями Аники и Артуро со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Сразу после оглашения решения Верховного суда супруги Кастро обратились к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Львовой-Беловой и в органы опеки с требованием немедленно вернуть Анику и Артуро в их семью»,— уточнил Константин Свитнев.

Он также опубликовал письмо биологических родителей президенту Владимиру Путину. В нем супруги требуют «немедленно» обеспечить доступ к детям представителей семьи и сотрудников консульства Республики Филиппины; «немедленно» предоставить актуальную информацию о состоянии здоровья детей и всех прививках, которые были сделаны; подготовить детей к выписке и сообщить, когда и как их забрать из приюта.

«Вы постоянно говорите о Вашей любви к детям, о традиционных семейных ценностях. Что же, позаботьтесь и о наших детях! Просто выполните свою работу гаранта Конституции РФ»,— говорится в обращении.

Суды и раньше вставали на сторону супругов Кастро, однако это не помогло им вернуть детей. Так, 25 ноября 2021 года Видновский городской суд Московской области удовлетворил требования истцов, отказал опеке в иске о лишении их родительских прав и обязал вернуть Анику и Артуро. Это решение 11 апреля 2022 года отменил Московский областной суд. Семья подала кассационную жалобу, но безуспешно. 14 декабря 2022 года Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове подтвердил аннулирование актовых записей о родителях в свидетельствах о рождении двойни. Именно это решение супруги успешно обжаловали в Верховном суде.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова указывает, что вступившее в законную силу судебное решение подлежит неукоснительному исполнению на всей территории РФ. Принятие этого решения давалось судам нелегко из-за существующих трудностей на законодательном уровне и в рамках правоприменительной практики, добавляет управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк & партнеры» Владислав Ватаманюк: «С одной стороны, здесь имеет место государственная политика, которая с недавних пор выражается в установлении запрета на вынашивание плода суррогатной матерью для иностранцев. С другой — необходимость учета законного волеизъявления сторон относительно суррогатного материнства, которое имело место до вступления в силу изменений в закон "Об охране здоровья граждан"».

Отметим, история с детьми филиппинцев и американца стала отправной точкой для ужесточения закона о суррогатном материнстве в России. С декабря 2022 года этой услугой могут воспользоваться только россияне — мужчина и женщина в браке или одинокая женщина,— которые по медицинским показаниям не способны самостоятельно родить ребенка.

КС прекратил дело о суррогатном материнстве после получения информации от СКР

Руководитель практики семейного права и наследственного планирования ВGP Litigation Виктория Дергунова считает, что решение Верховного суда является не только законным и обоснованным, но и значимым для всей судебной практики по разрешению споров, возникших в связи с применением вспомогательных репродуктивных технологий: «Договор суррогатного материнства изначально предполагает, что ребенок рожден для передачи родителям, с которыми он имеет биологическую связь. И тот факт, что все нижестоящие инстанции отказывались передать ребенка его родителям, ставил под вопрос существование этого института в России в принципе,— говорит госпожа Дергунова.— С учетом положений статьи 3 Конвенции о правах ребенка суд должен был разрешить спор в интересах ребенка — и произошло именно это. Ребенок имеет право знать свое происхождение, жить и воспитываться в семье — и в первую очередь в кровной». “Ъ” отправил запрос о комментарии в аппарат Марии Львовой-Беловой, однако на момент публикации ответ не получил.

Наталья Костарнова

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