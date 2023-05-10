Суд удалился от совещания

Конституционный суд (КС) прекратил начатое ранее производство по делу о суррогатном материнстве, чтобы невольно не «оказать содействие результативному завершению сделки купли-продажи детей». Об этом говорится в опубликованном на сайте суда определении по жалобе супругов из Австралии, ставших жертвами громкого «дела врачей». Эксперт отмечает, что это редчайший случай, когда КС отказывается рассматривать жалобу, уже принятую к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал “Ъ”, в марте этого года КС принял к рассмотрению жалобу супругов Джейсона и Анастасии Кууск. Они воспользовались услугами агентства «Росконсалтинг» и Европейского медицинского центра в Москве для лечения бесплодия при помощи суррогатного материнства с применением донорских яйцеклеток от другой женщины. В марте 2020-го суррогатная мать родила двойняшек — мальчика и девочку, но из-за противоэпидемических ограничений заявителям было отказано во въезде в Россию. В итоге оформление родительских прав затянулось, а новорожденные попали в детдом.

В это же время Следственный комитет обвинил представителей ряда медицинских организаций, предоставляющих услуги суррогатного материнства иностранцам, в торговле людьми. В поле зрения силовиков оказались в том числе «Росконсалтинг» и Европейский медицинский центр.

Органы опеки отказали супругам Кууск в передаче родительских прав на детей, сославшись на расследование.

В 2021 году в передаче детей отказал уже Симоновский райсуд Москвы, причем со ссылкой на закон об основах охраны здоровья: по мнению суда, он не предусматривает возможности применения суррогатного материнства в сочетании с использованием донорских клеток, то есть у детей должна присутствовать генетическая связь с обоими родителями.

Именно такое толкование закона об охране здоровья граждан (в уже не действующей редакции — новая вообще запрещает иностранцам использовать суррогатное материнство) заявители и оспаривали в КС. Они доказывали, что это ставит их в неравное положение, например, с одинокими женщинами, которым закон позволяет воспользоваться суррогатным материнством с использованием мужского донорского материала, а также лишает рожденных подобным образом детей права знать своих родителей и воспитываться в семье.

КС принял жалобу к рассмотрению, но уже после этого получил от СКР сведения о том, что, хотя расследование дела о торговле людьми еще не завершено, приговором суда в отношении одного из обвиняемых «установлен факт совершения сделки купли-продажи этих детей, предполагающей их передачу заявителям за денежное вознаграждение», говорится в определении КС. В контексте этой информации содержание судебных постановлений по делу заявителей приобретает новое значение, считает КС: причиной отказа стала вовсе не оспоренная норма закона, а отсутствие информации о генетической матери детей. «Именно данный факт — в совокупности с иными обстоятельствами, связанными с рождением этих детей,— в условиях расследования уголовного дела о торговле новорожденными детьми под видом применения суррогатного материнства был расценен судами как обстоятельство, препятствующее передаче детей»,— отмечает КС. В таких условиях проверка нормы о допустимости применения при суррогатном материнстве в ходе лечения бесплодия супружеской пары донорских яйцеклеток означала бы проверку данного законоположения в порядке абстрактного нормоконтроля, что КС не вправе делать по обращению граждан. Кроме того, опасается суд, при пересмотре дела заявителей такое решение могло бы «невольно оказать содействие результативному завершению сделки купли-продажи детей».

Юрист Центра конституционных исследований Александр Кальва отмечает, что это редчайший случай, когда КС прекращает производство по жалобе, уже принятой к рассмотрению.

К тому же основанием для этого стало решение суда по уголовному делу, даже не вступившее в законную силу, отмечает он. Безусловно, отказное определение КС еще более усилит такое решение, предупреждает эксперт. По его мнению, больше всего от выводов КС пострадают заявители и рожденные с помощью суррогатной матери дети, которые уже более трех лет лишены возможности проживать и воспитываться в семье. Есть надежда, что это решение не затронет регулирование вопросов суррогатного материнства для россиян, но для иностранцев, в свое время воспользовавшихся суррогатным материнством в России, определение КС несет немалые риски, добавляет юрист.

Адвокат Игорь Трунов считает, что в «деле врачей» произошла подмена понятий: оказание медицинской помощи по лечению бесплодия квалифицировали как противоправную сделку.

«Если так подходить к делу, то любую экстракорпоральную операцию можно расценить как торговлю людьми»,— добавляет он. Отказ КС провести проверку спорного закона эксперт называет «странным», но надеется, что вопрос еще не закрыт. «Мы сейчас тоже готовим жалобу в КС от имени гражданина Австрии, которому суррогатная мать отказалась отдать детей, а вместо этого передала их в детский дом»,— рассказал адвокат. В этом случае нет никакой криминальной сделки, но детей родному отцу все равно не отдают, так что есть все основания поставить вопрос перед КС повторно, подчеркивает господин Трунов.

Анастасия Корня