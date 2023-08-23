«Ростех» смотрит на литий

«Ростех» может получить лицензию на одно из крупнейших в России месторождений лития — Тастыгское полиметаллическое месторождение в Туве. Правительство опубликовало условия аукциона на актив, которым соответствует только «Ростех». При этом госкорпорция уже создала в Туве структуру для участия в литиевых инвестиционных проектах. В последние два года государство активно стимулирует развитие добычи лития в России, где, несмотря на значимую сырьевую базу, до сих пор литий промышленно не добывается. Спрос на этот металл, как ожидается, будет бурно расти на фоне роста потребностей в батареях и развития электромобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эльбрусский горнорудный комбинат (входит в периметр «Ростеха») создал компанию «Эльбруссметалл-литий». Компания зарегистрирована в Туве, а основным видом деятельности указана добыча и обогащение железных руд.

В пресс-службе «Ростеха» подтвердили учреждение компании. «В перспективе рассматривается возможность ее участия в инвестиционных литиевых проектах»,— сообщили там.

596 тысяч тонн составляют запасы оксида лития на Тастыгском месторождении

В госкорпорации не раскрыли проекты, в которых планируется участвовать. Однако сейчас в Туве готовится к аукциону Тастыгское полиметаллическое месторождение, расположенное в 400 км юго-западнее Кызыла. В июне вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что месторождение готовится к лицензированию по поручению президента РФ. Балансовые запасы оксида лития на месторождении — 596 тыс. тонн. Правительство Тувы оценивало инвестиции в освоение в 17 млрд руб., сообщал в марте «Интерфакс» со ссылкой на презентацию местного правительства.

По данным Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, месторождение было разведано в 1955–1960 годах. Среднее содержание окиси лития — 1,46%, а попутными компонентами являются бериллий, ниобий, тантал и олово.

Вечером 23 августа правительство РФ опубликовало распоряжение на проведение аукциона на Тастыгское месторождение в 2023 году. Согласно распоряжению, участие могут принять только компании, имеющие лицензии на Тырнаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд в Кабардино-Балкарии. Такой лицензией обладает «Ростех».

В этом году госкорпорация также получила в Кабардино-Балкарии лицензию на месторождение им. Михайлова, запасы которого составляют 87,7 тонны золота и 390 тонн серебра.

Российские власти активизировали усилия по собственному производству лития, который является ключевым металлом для производства современных батарей. Россия располагает одними из крупнейших запасов лития в мире (по данным Минприроды, 3,5 млн тонн оксида лития в рудах 14 месторождений), однако пока промышленной добычи в стране не ведется. Одна из причин — сравнительно высокая себестоимость, и по этому показателю российские активы, как считается, уступают месторождениям Чили, Аргентины и Боливии, где сосредоточена основная мировая добыча лития из рассолов.

В феврале был проведен аукцион на крупнейшее в России Колмозерское месторождение лития в Мурманской области: лицензию приобрело СП «Норникеля» и «Росатома». «Росатом» планирует использовать этот литий в том числе для выпуска собственных батарей на предприятии в Калининграде. Минприроды планирует в 2023–2024 годах лицензировать семь месторождений с литиевыми рудами, которые находятся в Мурманской и Иркутской областях, Туве, Бурятии и Забайкалье

По оценкам «Выгон Консалтинг», мировой спрос на литий к 2040 году достигнет 3,4–6,1 млн тонн LCE (карбонат лития эквивалент), прежде всего за счет роста производства аккумуляторов для электромобилей. При этом объем потенциального предложения лития к этому сроку оценивается в 3,9 млн тонн LCE. Из-за опережающего спроса аналитики прогнозируют, что цена на литий в период с 2025 по 2040 год составит около $35 тыс. за тонну LCE, что значительно выше себестоимости его добычи.

Евгений Зайнуллин