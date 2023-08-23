Напавший на девушку во время пробежки в Нахабино задержан

Мужчина, ударивший девушку на утренней пробежке в подмосковном Нахабине, задержан, сообщило МВД Медиа. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Подозреваемый признал вину.

По данным «РИА Новости», в совершении преступления подозревается уроженец одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что нападавший страдает психическим расстройством.

В пресс-службе МВД сообщили, что в дежурную часть Нахабинского отдела полиции поступило заявление от местной жительницы. В нем говорилось, что утром на улице Белобородова в поселке Нахабино мужчина ударил ее кулаком по лицу в момент, когда она совершала пробежку в парковой зоне возле ЖК «Красногорский».

По словам пострадавшей, после нападения она попыталась убежать, но мужчина преследовал ее. Причиной нападения, со слов пострадавшей, стало то, что она была одета в короткие шорты и майку.

Вступившийся за девушку прохожий пытался объяснить нападавшему, что она одета так, потому что спортсменка. «Девушка может быть спортсменкой?»— спросил напавший мужчина. На допросе он объяснил поступок тем, что спасал девушку от греха.

Полина Мотызлевская