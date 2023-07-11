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Baikal мельчает

«Байкал Электроникс» займется разработкой микроконтроллеров

Дизайн-центр «Байкал Электроникс» (линейка процессоров Baikal) ищет специалистов для разработки микроконтроллеров. Спрос на российские устройства будет расти со стороны ВПК, производителей дронов и электроники, которые рассчитывают за счет компонентов получить для своей продукции статус отечественной, говорят эксперты. Но «Байкал Электроникс» может столкнуться с конкуренцией — микроконтроллерами занимается целый ряд крупных российских разработчиков, включая «Микрон» и «Миландр».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил на портале поиска работы HH.ru, что разработчик процессоров АО «Байкал Электроникс» опубликовал вакансии «инженера — программиста микроконтроллеров» и «ведущего программиста микроконтроллеров». Из вакансий следует, что соискателям предстоит разработать архитектуру программного обеспечения для микроконтроллеров, программные модули и протоколы взаимодействия периферийных устройств и т. д. О том, что «Байкал Электроникс» планирует разрабатывать и выпускать микроконтроллеры, знает и собеседник “Ъ” в одном из разработчиков компонентов.

В «Байкал Электроникс» “Ъ” уточнили, что «вакансии открыты как по текущим проектам, так и по новым направлениям, которые рассматриваются в качестве возможных векторов для продуктового развития».

Собеседник “Ъ” на рынке полагает, что «Байкал Электроникс» займется микроконтроллерами для аппаратуры гражданского назначения — счетчиков, устройств интернета вещей (IoT) и т. д. на открытой архитектуре RISC-V. Источник “Ъ” в разработчике микроэлектроники считает, что заказ на производство «Байкал Электроникс» разместит на китайских заводах: «Они обладают более продвинутыми технологами, там сейчас производится большая часть разрабатываемых в России микроконтроллеров».

Согласно отчету BusinesStat от 2022 года, в России по итогам 2021 года было продано в целом 383 млн процессоров и контроллеров, 95% рынка пришлось на импорт. Крупнейшим разработчиком микроконтроллеров в России выступает АО «ПКК Миландр», специализированные решения разрабатывают и производят НИИМА «Прогресс», «Микрон» и т. д., говорит исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

В ноябре 2022 года стало известно, что «Микрон» вложит 300 млн руб. в выпуск RISC-V-микроконтроллеров для IoT. Тогда замдиректора «Миландра» Сергей Шумилин оценивал спрос на них в 200 млн штук в год (см. “Ъ” от 7 ноября).

До начала военных действий на Украине «Байкал Электроникс» планировал вложить 23 млрд руб. в разработку новых чипов линейки Baikal и расширение их производства с 130 тыс. штук в 2021 году до 600 тыс. штук в 2025 году (см. “Ъ” от 2 июля 2021 года). Но затем тайваньская TSMC отказалась от сотрудничества с российским дизайн-центром. По состоянию на февраль 2022 TSMC выпустила, но не корпусировала 150 тыс. чипов «Байкал Электроникс», еще 50 тыс. чипов на тот момент были в производстве.

Один из источников “Ъ” видит несколько причин интереса «Байкал Электроникс» к разработке микроконтроллеров: «Им нужно загрузить команду новыми проектами, а гражданские микроконтроллеры — прибыльный сегмент, к которому проявляют интерес и другие участники рынка. Например, "НМ-Тех", насколько я знаю, получил у Минпромторга субсидии по постановлению №1252 на проектирование таких компонентов». Эту информацию подтвердил источник “Ъ”, близкий к «НМ-Теху».

Гендиректор «Промобита» Максим Копосов считает разработку микроконтроллеров перспективным сегментом: «Спрос на такие компоненты растет со стороны предприятий ВПК, производителей дронов, автокомпонентов и устройств интернета вещей: согласно действующему законодательству, выпущенные в Китае, но разработанные в России микроконтроллеры будут считаться отечественными. Поэтому такие компоненты могут заинтересовать производителей, которые захотят набрать баллы для получения статуса отечественного продукта».

Никита Королев

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