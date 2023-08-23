В Петербурге построили один из самых больших геоглифов в России

В Санкт-Петербурге на Пулковских высотах появился один из самых больших геоглифов в России. Его длина составляет 550 метров, высота — 57 метров, сообщили 22 августа в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Надпись на геоглифе «Я люблю Петербург» сделана из специальной ткани, а изображение сердца, использованное в тексте, имеет ночную подсветку по контуру. Она видна всем, кто прилетает или улетает на самолете из Пулково со стороны Экспофорума. Также ее можно наблюдать с Пулковского шоссе, если двигаться в сторону Пулковских высот.

Геоглиф спроектировали сотрудники компании «Грузовой универсальный терминал» инженер Данила Семёнов и дизайнер Дарья Кортина в рамках подготовки к ПМЭФ-2023 и второму саммиту «Россия–Африка».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что находки из тайника Московских ворот передадут в Музей городской скульптуры.

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