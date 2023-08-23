Находки из тайника Московских ворот передадут в Музей городской скульптуры

Обнаруженные в тайнике одной из скульптур Московских триумфальных ворот в Санкт-Петербурге находки передадут в Музей городской скульптуры. Работы по реставрации объекта продолжаются, сообщили 23 августа в пресс-службе городской администрации.

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Тайник за крылом одной из скульптур Московских триумфальных ворот был найден реставраторами в августе. В металлической коробочке хранились 6 монет российской чеканки, сторублёвая купюра, серебряный крестик, именные значки и письмо со стихами «Тебе через 100 лет».

Как предполагают специалисты, тайник заложили при предыдущей реставрации к 300-летию города.

Демонтировать съёмные детали с Московских триумфальных ворот начали 19 апреля 2023 года. Завершить работы намерены в 2024 году. Реставрация проводится за счет средств городского бюджета по программе КГИОП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Русский музей отреставрирует 22 поврежденных ракетой экспоната из Таганрога.

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