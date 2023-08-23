Sony представила устройство для удаленной игры на PlayStation

Компания Sony представила новые аксессуары, которые позволяют удаленно играть на консоли PlayStation 5 без ее подключения к телевизору,— контроллер PlayStation Portal, наушники Pulse Explore и гарнитуру Pulse Elite. Продажи новых аксессуаров начнутся в 2023 году. Стоимость PlayStation Portal составит $200 или €220, Pulse Explore оценены в $150 или €150, а Pulse Elite выйдут на рынок по цене $200 или €220.

Контроллер PlayStation Portal представляет собой беспроводной джойстик DualSense, оснащенный интегрированным восьмидюймовым дисплеем с разрешением 1080 пикселей и частотой обновления изображения 60 кадров в секунду, а также аудиоразъем 3,5 мм для подключения проводных наушников. Новинка подключается к PlayStation 5 через беспроводное подключение по Wi-Fi и позволяет использовать консоль без телевизора или монитора. В качестве возможного сценария использования аксессуара в Sony называют возможность игры вне комнаты, где находится приставка, а также одновременное использование телевизора для просмотра телепередач или фильмов при запуске игры на PlayStation Portal. Заявлено, что аксессуар поддерживает только установленные на приставку игры — облачный сервис PlayStation Plus Premium, а также игры с гарнитурой дополненной реальности на новом устройстве запустить нельзя.

Вместе с PlayStation Portal предложено использовать беспроводные наушники, доступные в двух версиях. Sony выпустила внутриканальные беспроводные Pulse Explore и полноразмерные накладные Pulse Explore с выдвижным микрофоном и системой активного шумоподавления.

Максим Вершинин