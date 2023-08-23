Ozon сменит прописку с кипрской на российскую

Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов сегодня, 23 августа, объявил о планах компании сменить юрисдикцию с Кипра на Россию. Необходимость редомициляции он объяснил стремлением холдинговой структуры быть «как можно ближе» к операционным юрлицам в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Герасимов

Фото: Ozon Игорь Герасимов

Фото: Ozon

«Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавиться от зарубежной юридической обвязки, но каких-то конкретных сроков и деталей анонсировать мы пока не можем»,— сказал Игорь Герасимов в эфире для инвесторов, комментируя результаты работы компании за II квартал.

«В данных обстоятельствах, безусловно, логично было бы иметь основную холдинговую структуру как можно ближе к операционным и юридическим лицам и к нашему основному бизнесу в России»,— пояснил финансовый директор Ozon.

В марте 2023 года руководство американской биржи Nasdaq предупредили Ozon о принудительном делистинге ее депозитарных акций (ADS). Решение было оставлено в силе несмотря на две апелляции компании. Процедура делистинга еще не проведена.

Сегодня Ozon отчитался по итогам ll квартала. За этот период компания увеличила оборот от продаж (GMV, включая услуги) до 372,628 млрд руб. Показатели выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Холдинговая компания Ozon Holdings PLC со штаб-квартирой в Никосии (Кипр) была создана в 1999 году. Ozon работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, а также Китая и Турции.