Си Цзиньпин призвал к ускорению расширения БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал БРИКС ускорить расширение состава объединения. По его словам, необходимо эффективно использовать сотрудничество «глобального управления в более справедливом и разумном направлении». Заявки на вступление подали около 20 стран, включая Саудовскую Аравию, Индонезию, Египет, Боливию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Си Цзиньпин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я рад наблюдать растущий энтузиазм со стороны развивающихся стран относительно участия в БРИКС. Многие развивающиеся страны подали заявки на присоединение к механизму сотрудничества БРИКС, и мы должны использовать сотрудничество БРИКС для ускорения процесса расширения»,— сказал господин Си на пленарном заседании саммита БРИКС (цитата по ТАСС).

Лидер КНР указал, что БРИКС должен выступать против попыток разъединения и экономического принуждения. В связи с этим, считает он, нужно сосредоточиться на практическом сотрудничестве, среди прочего — в областях цифровой экономики, зеленого развития, цепочек поставок, тем самым развивая экономическое и торговое взаимодействие.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В ходе саммита, который проходит в ЮАР 22-24 августа, инициативу о расширении БРИКС поддержал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Подробнее о деловом форуме в преддверии саммита БРИКС — в репортаже «Во весь колос».