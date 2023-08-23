В Академическом построят центр детского творчества с планетарием и скалодромом

В Академическом (район Екатеринбурга) планируют построить Дом детского и юношеского творчества, проект получил положительное заключение государственной экспертизы, следует из Единого госреестра заключений. Согласно информации, экспертизу прошла проектная документация и результаты инженерных изысканий. Застройщиком будет выступать РСГ «Академическое».

По данным портала 66.ру, еще несколько лет назад под строительство было выделено полтора гектара земли. Центр планировался двухэтажным, состоящим из трех блоков: образовательного с кванториумом, планетарием и мастерскими уральских ремесел; культурно-творческий блок с помещениями для занятий изобразительным и театральным искусством; спортивная зона со скалодромом, зоной для туризма, йоги, шахмат и фитнеса.

Ранее строить центр хотели в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

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