«VK Видео» заключил соглашение с Winline Медийной футбольной лигой

«VK Видео» получил права на трансляцию 68 матчей четвертого сезона Winline Медийной футбольной лиги. В VK не стали раскрывать условия и срок соглашения. Собеседник «Ъ» на медиарынке оценил его на уровне в 50−70 млн руб. Winline Media Football League (Медиалига) — российский футбольный турнир для медийных любительских команд, основана в 2022 году бизнесменом Николаем Осиповым.

Российские видеосервисы активно наполняют каталоги спортивными мероприятиями. В июле Okko и баскетбольный клуб «Зенит» подписали соглашение о сотрудничестве в сезоне-2023/24: онлайн-кинотеатр получил права на эксклюзивную трансляцию предсезонного Кубка Кондрашина и Белова, а также видеоконтента о жизни «Зенита» (см. «Ъ» от 16 июня). «Яндекс» в августе подписал соглашение о партнерстве с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) на пять сезонов, начиная с сезона-2023/2024, сообщили «Ведомости».

VK ищет новый контент перед полноформатным запуском видеоплатформы в сентябре, считает собеседник «Ъ» на рынке онлайн-кинотеатров: «Но холдинг все же ориентируется на молодежное направление, в отличие от видеосервисов, которые идут по традиционному пути».

О том, как видеоиграм предлагают сплотиться вокруг VK,— читайте в материале «Ъ».

Юлия Юрасова