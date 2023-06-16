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Коммерсантъ FM
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Okko смотрит на паркет

Онлайн-кинотеатр заключил соглашение с баскетбольным «Зенитом»

Okko и баскетбольный клуб «Зенит» подписали соглашение о сотрудничестве в сезоне-2023/24: видеосервис получил право на эксклюзивную трансляцию предсезонного Кубка Кондрашина и Белова, а также видеоконтента о жизни «Зенита». Подобные контракты — частая практика для заполнения эфира в периоды турнирного затишья.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Онлайн-кинотеатр Okko получил эксклюзивные права на трансляцию предсезонного Кубка Кондрашина и Белова и видеоконтента о жизни баскетбольного «Зенита», сообщил «Ъ» представитель видеосервиса. Соответствующее соглашение было заключено на ПМЭФ между генеральным директором БК «Зенит» Александром Церковным и руководителем спортивного направления Okko Олегом Манжой.

Согласно контракту, онлайн-кинотеатр начнет трансляции с кубка в сезоне-2023/24. В сообщении уточняется, что сотрудничество также предполагает взаимные привилегии для болельщиков баскетбольного клуба «Зенит» и пользователей Okko в рамках билетной программы, подписок и других направлений.

Кубок Кондрашина и Белова — баскетбольный турнир, названный в честь участников советского и ленинградского баскетбола — тренера Владимира Кондрашина и центрового Александра Белова. Проводился с 1990-х годов до 2018-го, затем два года не проводился из-за проблем с финансированием. После того как организацию на себя взял «Зенит» при поддержке комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга, соревнования было решено провести снова. В 2021 году петербуржцы в финале выиграли у ЦСКА со счетом 100:73, в 2022 году клуб повторно стал обладателем кубка, обыграв ЦСКА со счетом 79:58.

Ранее Okko уже выкупал права на показ Кубка Дэвиса, американского MMA-промоушена PFL, чемпионата Европы по фигурному катанию, чемпионата и кубка мира по биатлону. В мае этого года онлайн-кинотеатр получил эксклюзивные права на трансляцию крупнейшего европейского баскетбольного турнира — Евролиги, об этом сообщал РБК. Уточнялось, что Okko начнет трансляции с Финала четырех Евролиги сезона-2022/23 и будет показывать матчи турнира до сезона-2025/26 включительно.

«Сейчас футбольные матчи, как и баскетбольные, ушли в межсезонье, надо заполнять паузы, поэтому онлайн-кинотеатры и телеканалы заключают подобные контракты»,— утверждает бывший гендиректор «Лиги ТВ» Михаил Гершкович.

По его словам, схожую практику ввел «Матч ТВ», основав кубок «Матч Премьер». Так онлайн-кинотеатры ведут стратегию удержания аудитории в период, пока не проходят крупные турниры, считает господин Гершкович.

Финансовые условия соглашения стороны не раскрывают. «Допускаю, что это может быть бартерное сотрудничество: "Зениту" партнерство даст увеличенное медиаприсутствие, Оkko получает баскетбольную аудиторию»,— говорит эксперт «Рейтинга букмекеров» Борис Губкин. Можно предположить, что права Okko были переданы бесплатно с целью продвижения турнира, но стоимость этих прав равна стоимости продакшена, соглашается руководитель отдела спонсорств BetBoom Павел Краснов.

Юлия Юрасова, Вадим Красников

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