В одной из скульптур с Московских триумфальных ворот в Петербурге нашли тайник

Во процессе реставрации Московских триумфальных ворот в Петербурге обнаружили тайник. За крылом одной из скульптур были найдены монеты российской чеканки, серебряный крестик, именные значки, а также стихи.

«Основное, пожалуй, самое интересное, – это вот такие стихи, которые были написаны от руки на бумаге. Тут написано «май – июль 2002 года», и написано: «Тебе через 100 лет».,— рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» заместитель генерального директора реставрационной мастерской Христина Шумилова.

Демонтировать съёмные детали с Московских триумфальных ворот начали 19 апреля 2023 года. На реставрационные работы в мастерские планируют отправить 30 скульптур гениев, военные арматуры, бронзовые накладные буквы и знаки посвятительных надписей, отдельные чугунные элементы.

Реставрация проводится за счет средств бюджета СанктПетербурга по программе КГИОП. Завершить работы планируют в 2024 году. Последним этапом станет восстановление благоустройства, в том числе замена конструкции набивного покрытия с организацией водоотведения.

Московские триумфальные ворота являются памятником федерального значения. Их высота составляет 23 метра, длина - 36 метров. Высота колонн – 15 метров, диаметр – более 2 метров. В XIX веке ворота считались крупнейшим в мире сборным сооружением из чугуна.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Путин поинтересовался сроками завершения реставрации консерватории в Петербурге.

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