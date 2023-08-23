СК РФ взял на контроль ситуацию с затопленными квартирами в доме в Кинеле

Руководитель СУ СК РФ по Самарской области Марат Галиханов доложит в центральный аппарат об итогах проверки ситуации с поврежденной кровлей жилого дома в Кинеле. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее жительница Самарской области обратилась к главе СК РФ в аккаунте его приемной в соцсети «ВКонтакте». Она пожаловалась на неудовлетворительную работу местной управляющей компании в части обслуживания многоквартирного дома по ул. Украинской в Кинеле.

По словам заявительницы, кровля здания «повреждена и протекает, из-за чего на стенах жилых помещений появилась плесень», говорится в сообщении ведомства. В здании не было капремонта с 2018 года.

После ряда обращений подрядчик в лице ООО «Аляска» начал ремонт. Однако квартиры до сих пор затапливает. Представители управляющей компании предложили жильцам самостоятельно за свой счет решить проблемы с домом. По этому факту СУ СК РФ по Самарской области начало процессуальную проверку.

Ранее глава СК РФ заинтересовался расследованием скандала с капремонтом домов в Тольятти. Жалобы на ситуацию появились в соцсетях.

Георгий Портнов