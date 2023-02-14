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Глава СК РФ заинтересовался расследованием скандала с капремонтом домов в Тольятти

Руководитель СУ СК РФ по Самарской области Марат Галиханов представит доклад о ходе процессуальной проверки в связи с ситуацией с ненадлежащим капитальным ремонтом в многоквартирных домах Тольятти. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает СК РФ.

«В социальных сетях сообщалось, что в микрорайоне Шлюзовой города Тольятти Самарской области ненадлежащим образом произведен капитальный ремонт в многоквартирных домах. После ремонта выявлены протечки крыш, вымывание конструкции стен, в квартирах появился грибок»,– говорится в сообщении.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации следователей, есть также информация об иных случаях некачественного капремонта ответственными лицами в Тольятти. Ранее в связи с этим СУ СК РФ по Самарской области начало проверку.

Ранее глава СК РФ поручил проверить информацию об избиении подростков в самарском ТЦ. Участники инцидента уже установлены. Одному из них грозит депортация.

Георгий Портнов

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