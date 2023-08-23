IBC Real Estate: инвестиции в российскую недвижимость в этом году могут достичь рекордных 600 млрд рублей

Общий объем инвестиционных сделок с недвижимостью России в январе—августе 2023 года составил 439 млрд руб., а к концу года может достичь 580–600 млрд руб., что станет абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Таким прогнозом поделился генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов на конференции «Августовский бранч. Инвестиции. Недвижимость», организованной ИД «Коммерсантъ». Одним из факторов роста, по его словам, стал уход иностранных собственников с рынка.

Что касается структуры инвестиций по секторам, то в 2023 году наблюдается повышенный интерес к объектам коммерческой недвижимости. Спрос на офисы в Москве по итогам первого полугодия стал рекордным — общий объем сделок составил 846 тыс. кв. м, что на 62% выше результата первого полугодия 2022 года и максимальное значение показателя более чем за 10 лет. К концу года, по словам господина Ефимова, объем сделок может достичь 1,7 млн кв. м.

Исторический максимум объема вложения наблюдается и на рынке складской недвижимости. Объем купленных и арендованных в первом полугодии 2023 года площадей складской недвижимости по всей России составил 2,7 млн кв. м, что уже на 8% больше, чем за весь 2022 год.

Крупнейшие сделки за всю историю рынка произошли в гостиничном сегменте. Горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии перешел под управление компании «Горные вершины», которое СМИ связывают с семьей экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Сумма сделки составила за 24,2 млрд руб. Другой крупной сделкой стала покупка АФК «Система» у норвежской группы Wenaas Hotel сразу 10 гостиниц в России за €203 млн.

На рынке торговой недвижимости крупнейшей сделкой стала покупка армянским инфестфондом Balchug Capital Давида Амаряна торгового центра «Метрополис» (205 тыс. кв. м). В целом это тот сегмент, в котором, по словам господина Ефимова, виден наибольший объем инвестиций в коммерческую недвижимость.

Общий объем инвестиционных сделок с недвижимостью России по итогам 2022 года составил 497 млрд руб. Это на 36% больше, чем в 2021 году, и рекорд за всю 20-летнюю историю наблюдений. В 2022 году объем инвестиций в российскую производственную недвижимость составил рекордные 83 млрд руб., подсчитали в IBC Real Estate. У Nikoliers более высокие оценки: по их данным, показатель составил 90 млрд руб. Для сравнения: в 2019–2020 годах в данном сегменте были закрыты лишь единичные сделки, а суммы вложений составили 4 млрд и 4,5 млрд руб. соответственно.