Горнолыжный курорт «Архыз» передали структурам семьи Ткачева

Горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии перешел под управление ООО «Горные вершины», которое СМИ связывают с семьей экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

ООО «Горные вершины» стало победителем конкурса по приобретению курорта. Предложение компании составило 24,2 млрд руб. со сроком оплаты до 2030 года. После заключения договора предприятие оплатит 25% акций плюс одна акция в размере 6 млрд руб. в период с марта по июнь 2023 года. Второй пакет акций будет оплачен в 2030 году. С учетом индексаций сумма составит 23 млрд руб. Таким образом, «Горные вершины» заплатят за курорт 29 млрд руб.

«С момента открытия на курорте было создано более 2,1 тыс. мест размещения. Резиденты ОЭЗ вложили почти 4 млрд руб. в территорию, было создано и сохранено более тысячи рабочих мест. Очевидно, что курорт состоялся и готов к дальнейшему развитию на частные инвестиции», — отметил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

В течение последующих четырех лет на курорте создадут не менее 30 км горнолыжных трасс. Будет организована единая зона катания в пределах деревень Романтик, Лунная поляна и Дукка. Сообщение между ними будет осуществляться с помощью сети канатных дорог гондольного и кресельного типа. В течение семи лет число мест в гостиницах увеличат до 8 тыс., а в объектах общественного питания создадут 500 посадочных мест.

Средний ежегодный темп прироста турпотока за три года составил 27%. Инвестор отметил, что инфраструктура «Архыза» будет реорганизована по модели интегрированного курорта, согласно которой работает курорт «Красная Поляна». Там будут действовать единый архитектурный код, градостроительные нормы, стандарты сервиса, подготовка кадров. Стратегию развития курорта представят в сентябре 2023 года.

Ранее стало известно о приобретении «Архыза» компанией «Горные Вершины». Эксперты оценили сумму вложений в развитие курорта в 80 млрд руб. Бывший оператор «Архыза» «Кавказ.РФ» оценил вложения государства в курорт в 23 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горные вершины» было зарегистрировано в декабре 2022 года в Краснодаре. Как сообщают средства массовой информации, компания связана с экс-главой Кубани, бывшим министром сельского хозяйства Александром Ткачевым, поскольку учредителем организации является Андрей Скок, которого называют «управляющим активами семьи экс-министра».

Анастасия Донскова

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