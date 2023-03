Структура АФК «Система» приобрела гостиницы в России у норвежской Wenaas

Дочерняя организация российской инвестиционной АФК «Система» Cosmos Hotel Group завершила сделку по приобретению у норвежской Wenaas Hotel Russia AS компаний-владельцев десяти отелей, расположенных в четырех городах России. Это следует из пресс-релиза АФК. Сумма сделки — €200 млн.

В результате сделки Cosmos Hotel Group приобрела: шесть отелей в Санкт-Петербурге, в частности Park Inn by Radisson в разных районах, а также Olympia Garden Hotel; два отеля в Москве — Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport; по одному отелю в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).

Как говорится в сообщении, сумма сделки составила €200 млн. В эту сумму входит добровольный 10-процентный взнос в бюджет РФ. Это одно из условий, позволяющее получить разрешение российских властей на продажу активов в России.

Совокупный номерной фонд приобретенных отелей, сообщила компания,— 4 078 единиц. Общая площадь гостиниц составляет 264,1 тыс. кв. м. В 2021 году совокупная выручка компании составила 4,3 млрд руб. Финансовые показатели за 2022 год пока не раскрывались.

О запланированной сделке стало известно 1 февраля. В АФК «Система» говорили, что приобретение позволит удвоить выручку гостиничного актива Cosmos Hotel Group.

