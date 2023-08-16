Над Калужской областью сбили три беспилотника

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщило Минобороны России. Разрушений и пострадавших нет.

«Сегодня около 5:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области»,— говорится в сообщении ведомства. Российские системы ПВО сбили все беспилотники.

Позднее губернатор региона Владислав Шапша подтвердил информацию Минобороны. Он сообщил, что беспилотники сбили на юге области. По его словам, никто не пострадал.

Анастасия Ларина