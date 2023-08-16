Над Калужской областью сбили три беспилотника

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщило Минобороны России. Разрушений и пострадавших нет.
«Сегодня около 5:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области»,— говорится в сообщении ведомства. Российские системы ПВО сбили все беспилотники.
Позднее губернатор региона Владислав Шапша подтвердил информацию Минобороны. Он сообщил, что беспилотники сбили на юге области. По его словам, никто не пострадал.