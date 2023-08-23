ВОЗ разрабатывает стратегию для прекращения передачи оспы обезьян между людьми

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает стратегию, которая помогла бы прекратить передачу оспы обезьян от человека к человеку. Предполагается, что стратегия будет действовать в период 2023–2027 годов. Какие меры она включает, не уточняется.

В рамках этой работы ВОЗ проводит консультации со странами-членами организации, а также партнерами и заинтересованными сторонами, говорится в документе. ВОЗ считает нужным уделять более долгосрочное внимание и поддержку борьбе с этим заболеванием при помощи «надежного, упреждающего и устойчивого контроля». В первую очередь организация сосредоточит усилия там, где оспа обезьян продолжает возникать на регулярной основе, передает «РИА Новости».

11 мая глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенного в августе 2022 года из-за вспышки обезьяньей оспы. По данным организации, уровень смертности от оспы обезьян составляет 3–6%. В России было подтверждено два случая заражения. Роспотребнадзор в мае называл минимальным риск завоза и распространения оспы обезьян.

Лаура Кеффер