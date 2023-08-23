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Награжденным участникам СВО предложено дать участки в Нижегородской области

Герои России и награжденные орденами участники спецоперации смогут бесплатно получить в Нижегородской области два земельных участка. Такие изменения предложено внести в областной закон, сообщил председатель заксобрания Евгений Люлин.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Все участники СВО являются ветеранами боевых действий, этот статус дает право бесплатно получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Новый законопроект предлагает предоставлять Героям России и награжденным участникам спецоперации еще и участок площадью 20 соток для ведения личного подсобного хозяйства.

Депутаты обсудят законопроект на заседании 31 августа.

Елена Ковалева

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