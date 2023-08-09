Прокуратура требует закрыть комплекс обезвреживания отходов под Ярославлем

Ярославская транспортная прокуратура направила иск в суд о запрете эксплуатации комплекса по обезвреживанию отходов в Кузнечихинском сельском поселении Ярославского района. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мусоросжигательный завод находится недалеко от Ярославского зоопарка у границы города. По итогам проверки прокуратура выявила нарушения законодательства об охране окружающей среды.

«Установлено, что Научно-производственный центр по охране окружающей среды филиала ОАО «РЖД» эксплуатирует комплекс по термическому обезвреживанию отходов вблизи города Ярославля без положительного заключения государственной экологической экспертизы»,— сообщили в Ярославской транспортной прокуратуре.

В прокуратуре уточнили, что ранее на предприятии уже выявлялись нарушения санитарно-эпидемиологического, лицензионного и природоохранного законодательства, с жалобами на работу комплекса обращались местные жители. Руководителю организации вносилось представление, было возбуждено несколько дел об административных правонарушениях.

«Контрольная прокурорская проверка показа, что достаточных мер ОАО «РЖД» не принято, а именно положительное заключение государственной экологической экспертизы не получено, что нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду»,— уточнили в природоохранной прокуратуре.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее ОАО «РЖД» инициировало публичные слушания по изменению назначения земельного участка под комплексом с зоны промышленности на зону складирования и размещения отходов.

Антон Голицын