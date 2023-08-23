Nestle с сентября повысит цены на детское питание

Швейцарская корпорация Nestle намерена с 4 сентября повысить на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока, узнал «Ъ». Рост цен на товары Nestle объясняет девальвацией рубля.

Из письма Nestle ритейлерам, с которым ознакомился «Ъ», следует, что изменения коснутся отпускных цен на детское питание, в том числе заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), готовые завтраки (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка») и растворимые напитки из какао. Получение письма «Ъ» подтвердили в одной из крупных сетей. Собеседник «Ъ» на рынке рассказал, что аналогичные уведомления разосланы и дистрибуторам несетевой розницы.

Эксперты полагают, что в текущих условиях ритейлерам придется поддерживать спрос, снижающийся из-за падения рождаемости в стране, за счет увеличения доли промо. Валютная нестабильность привела к росту цен не только на детское питание, но и на ряд других продуктов — от мяса курицы, индейки до кофе и чая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Смесь сырья с инфляцией».