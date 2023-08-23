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Коммерсантъ FM
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Аналитики: российский бизнес в сфере интернет-торговли растет рекордными темпами

По итогам второго квартала 2023 года обороты российских предприятий малого и среднего бизнеса в сфере интернет-торговли выросли на 63%, подсчитали эксперты платформы Calltouch, банка «Точка» и сервиса hh.ru. На основании проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что бизнес российских компаний в сфере интернет-торговли восстанавливается рекордными темпами.

В исследовании отмечается, что рост оборотов предприятий МСБ в сфере интернет-торговли связан с быстрым развитием маркетплейсов и их популярностью у населения. Аналитики отмечают и изменение портрета селлера. Два года назад на маркетплейсах в основном торговали реселлеры, предлагающие товары отечественных или зарубежных брендов. Однако в настоящее время на них все больше выходят дистрибьюторы и производители, которым торговые площадки облегчают логистику.

Эксперты обращают внимание, что увеличение объемов интернет-торговли и постепенное сокращение продаж в офлайне — устойчивый тренд последних лет. По прогнозам, к концу 2023 года объем интернет-продаж достигнет 7,4 трлн руб.

В сфере интернет-торговли Индекс здоровья российского бизнеса по итогам второго квартала составил 48 баллов (+6%) относительно аналогичного периода 2022 года). Индекс микропредприятий составил 53 балла (+12%), компаний малого бизнеса — 51 балл (+2%). У средних компаний индекс упал до 39 баллов (-11%).

Индекс здоровья российского бизнеса — интегральный индекс оценки развития российского бизнеса по основным показателям: продажи, маркетинг, найм персонала.

Из исследования Calltouch, «Точки» и hh.ru также следует, что количество посетителей в интернет-магазинах и на маркетплейсах по отношению к допандемийному 2019 году показывает стабильный рост. В 2020 году их увеличение было связано с недоступностью офлайн-магазинов. Однако, по данным аналитиков, рост продолжается и после отмены ограничений.

В июне текущего года показатель практически приблизился к пиковым показателям аналогичного периода 2020 года. По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на товары интернет-магазинов повысился на 40%.

По подсчетам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; в ассоциацию входят Wildberries, Ozon, DNS и др.) в России в 2022 году объем интернет-торговли составил 4,98 трлн руб. Относительно 2021 года показатель вырос на 30%. Доля продаж через отечественные торговые площадки составила 96,4%, тогда как доля трансграничной торговли зафиксирована на уровне 3,6% против 13% в начале 2022 года.

Милена Костерева

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