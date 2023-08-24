Словарь запрещенных песен и выражений

Из новой версии сборника лучших песен группы Queen изъяли песню «Fat Bottomed Girls». О том, стоит ли считать это примером «культуры отмены» в отношении великой группы, размышляет Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1978 году клипом на песню Queen «Bicycle Race» осталась недовольна компания, у который были арендованы велосипеды. В 2023 году выяснилось, что другая песня из того же альбома группы, «Fat Bottomed Girls», больше не катит

Фото: Daily Mirror / Albert Foster / Mirrorpix / Getty Images В 1978 году клипом на песню Queen «Bicycle Race» осталась недовольна компания, у который были арендованы велосипеды. В 2023 году выяснилось, что другая песня из того же альбома группы, «Fat Bottomed Girls», больше не катит

Фото: Daily Mirror / Albert Foster / Mirrorpix / Getty Images

Диск «Greatest Hits» вышел в свет в 1981 году и включал в себя 18 лучших песен из 9 вышедших к тому моменту альбомов Queen. В 2023 году в СМИ появились заголовки: «"Fat Bottomed Girls" выкинули из новой версии "Greatest Hits" Queen». Вопрос о том, может ли излишне сексуализированный женский образ или, напротив, безжалостный фэтшейминг присутствовать в массовом развлекательном продукте в эпоху борьбы женщин за права и разнообразное «принятие себя», стоит остро.

Диск вышел в 1981 году и включал в себя 18 лучших песен Queen. В 2023 году появились заголовки: «“Fat Bottomed Girls” выкинули из новой версии “Greatest Hits” Queen».

Совсем недавно, в начале августа, три танцовщицы из концертного коллектива певицы Лиззо подали на нее в суд, обвинив работодательницу в сексуализированных домогательствах, создании враждебной рабочей среды, невыплате зарплат и, что особенно важно, дискриминации из-за лишнего веса. И это при том, что сама Лиззо считается в массовой культуре «иконой бодипозитива». В результате Лиззо вычеркнули из списка потенциальных участников самого рейтингового поп-шоу США — музыкальной программы в перерыве финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги.

В то же время из уже существующих альбомов изымают «сомнительные» тексты. Взявшись перезаписывать свои старые альбомы, чтобы получить над ними максимальный контроль, собственные строчки смягчила Тейлор Свифт. В новой версии альбома «Speak Now» (2010) она изменила текст песни «Better Than Revenge». В оригинальной версии Свифт обвиняет «актрису», с которой сбежал ее бывший и которая «известна тем, что делает на матрасе». В варианте 2023 года появилась более безобидная фраза: «мотыльков тянет к огню». Мнения поклонников тут разделились. Одни приветствовали отказ от «слатшейминга» неназванной актрисы, другие обвиняли Свифт в самоцензуре.

Бейонсе и упомянутая Лиззо в этом году выпустили обновленные версии своих песен «Heated» и «Grrrls» соответственно. Причина — использование слова «spaz». На сленге темнокожих американцев оно значит «выходить из себя» или «терять контроль» и не имеет никакого оскорбительного оттенка. Однако в Великобритании это уничижительный термин для людей с ограниченными возможностями. Пользователи соцсетей, обратившие на это внимание, были настроены решительно, и певицам пришлось выпустить версии с исправленным текстом. С такой же необходимостью в разные годы сталкивались Paramore, Орвилл Пек, Лана Дель Рей, Фьючер, Лил Уэйн, The Black Eyed Peas и даже Dire Straits, но на волне «новой этики» эта тема звучит особенно актуально. Раньше, если музыкантов, например, на телевидении просили снизить градус лексики, они могли, наоборот, выкрикнуть «плохие слова» еще громче. Теперь под давлением пользователей соцсетей, считающих себя оскорбленными, даже самые большие звезды вынуждены переписывать свои собственные произведения.

Если говорить о попытках убрать из публичного поля целую песню, то самый яркий пример — «Delilah», возможно, самая известная песня из репертуара Тома Джонса, в России так точно. Валлийский союз регби в начале этого года постановил исключить хит 1968 года из своих официальных плейлистов, он больше не будет исполняться на национальных стадионах Уэльса хорами, нанятыми для развлечения публики на матчах. Еще в 2015 году особенно уязвленные текстом этой песни болельщики заставили союз убрать ее на один сезон, теперь ее исключили навсегда. В тексте рассказывается о том, как ревнивый муж зарезал Дилайлу, обнаружив, что она флиртует с другим мужчиной. Регбийные чиновники неожиданно обнаружили, что эта песня стимулирует рост домашнего насилия. Но вообще-то примерно об этом половина американских блюзов, взять хотя бы «Hey, Joe», ставший популярным в версии Джими Хендрикса. «Кто может запретить нам петь "Дилайлу"? — обратился 83-летний Том Джонс к своим землякам на концерте в Кардиффе в июле нынешнего года.— Они могут запретить петь хору, но не нам всем! И я буду продолжать ее петь!»

Песню Queen про «толстозадых девчонок, которые заставляют мир вращаться», убрали из версии «Greatest Hits», адресованной детской аудитории. Новый вариант сборника размещен на платформе Yoto, которая предоставляет контент для «умной колонки», дающей детям доступ к музыке без рекламы и неподходящего контента. Даже убрав из сборника «опасную» песню, производители устройств Yoto сделали предупреждение: «Тексты некоторых из этих песен содержат темы для взрослых, включая отдельные упоминания о насилии и наркотиках. Это оригинальные и неотредактированные записи. Несмотря на отсутствие бранных слов, родителям рекомендуется проявлять осторожность при воспроизведении данного материала детям младшего возраста или в их окружении».

Фил Саймс, пресс-атташе Queen, сообщил, что выпуск альбома в данном варианте был согласован с группой. И теперь фанаты Queen спорят, имела ли место самоцензура, или Queen проявили трогательную заботу о неокрепших детских умах. Кое-кто вспомнил, как The Rolling Stones пошли на уступки китайским властям и согласились убрать из программы выступлений в этой стране свои хиты «Brown Sugar» и «Honky Tonk Women». Теперь Китаем в каком-то смысле стал весь мир.