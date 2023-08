Следующий альбом «A Day at the Races» был раскритикован, однако это не помешало ему занять первое место в британском хит-параде, а песне «Somebody to Love» стать мега-хитом. Всего группа выпустила 15 студийных альбомов, включая саундтрек к фильму «Флэш Гордон» (1980) и альбом «Made In Heaven» (1995), выпущенный уже после смерти Меркьюри, в котором использовались записи его голоса

Фото: Colin Davey / Stringer / Getty Images