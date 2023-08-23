В школе Краснодара набрали 31 первый класс от «А» до «Я»

В краснодарской школе №17 набрали 31 первый класс от «А» до «Я», рассказали «Ъ-Кубань» в городском департаменте образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Рекордсмен по набору детей в этом году — СОШ №17 на ул. им. Гастелло, 26 и ее филиал №17-Ф на ул. им. Адмирала Крузенштерна, 3. Суммарно у них 31 класс первоклашек»,— рассказали в мэрии.

Отмечается, что в этом году во всех школах Краснодара сформировано 620 первых классов из 20 тыс. учеников. При этом приемная комиссия учеников в первые классы продолжается.

Вчера «Ъ-Кубань» сообщал, что несколько кубанских школ наберут более 15 первых классов в новом учебном году. При этом общее количество первоклашек сохранилось на уровне прошлого года — около 80 тыс. человек. Наибольшее количество учеников начальной школы числятся в Краснодаре, Сочи и Анапе.

Наталья Решетняк

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