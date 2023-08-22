В некоторых школах Краснодарского края набралось более 15 первых классов

Несколько кубанских школ наберут более 15 первых классов в новом учебном году. При этом общее количество первоклашек сохранилось на уровне прошлого года — около 80 тыс. человек. Об этом изданию «ТАСС» сообщила замминистра образования, науки и молодежной политики региона Оксана Грушко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В первые классы по всему региону набрали более 3 тыс. будущих школьников. Наибольшее количество учеников начальной школы числятся в Краснодаре, Сочи и Анапе.

Всего в Краснодарском крае открыты более 1,2 тыс. общеобразовательных организаций, рассчитанных на 650 тыс. мест. При этом в 2023 году в кубанских школах будут обучаться 780 тыс. человек.

Для решения проблемы нехватки мест в 2023 году в крае выделили 18 млрд руб. на строительство новых общеобразовательных учреждений по региональному проекту «Современная школа». На модернизацию 651 объекта сферы образования направили 2,5 млрд руб.

Георгий Ефименко

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