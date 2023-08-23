ВСУ сбросили с беспилотника две гранаты на белгородский санаторий

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела со стороны Украины села Лавы Валуйского городского округа. Сегодня рано утром на территорию местного санатория с беспилотника были сброшены две гранаты. Обошлось без пострадавших.

В санатории выбиты четыре окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы, рассказал в соцсетях глава региона.

Вчера он отдельно сообщал о результатах обстрела ВСУ села Поповка Краснояружского района. В нем в одном частном домовладении были выбиты окна, посечены фасад здания и забор, а также повреждена линия газоснабжения.

Владимир Зоркий