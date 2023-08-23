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Коммерсантъ FM
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В Одесской области произошел пожар в перегрузочном комплексе

В результате атаки беспилотников на юге Одессы загорелся производственно-перегрузочный комплекс. Площадь пожара составила 700 кв. м, его локализовали, сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, были повреждены зернохранилища, точное их число он не привел. Среди гражданского населения пострадавших нет. В мэрии Одессы заявили, что пожар произошел в складских помещениях комплекса. Минобороны России за последние дни об атаках на этом направлении не сообщало.

Сегодня, 23 августа, ночью в Измаиле Одесской области произошли взрывы. 16 августа в Одесской области в результате обстрела была повреждена инфраструктура одного из портов на Дунае, никто не пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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